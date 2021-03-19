Son dakika haber | Tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

19.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:17
Son dakika haber | Tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de, TEM Otoyolu'nda tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıçökek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Halim A. idaresindeki 44 ABP 881 plakalı Scania marka tır, aynı yönde ilerleyen Zuhal T. yönetimindeki 41 H 1836 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Dursine C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Son dakika haber | Tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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