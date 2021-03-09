Son dakika haber! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü
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Son dakika haber! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

09.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:19

Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaş-Fethiye sahil yolunun Eşen Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin cansız bedenleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Jandarma ve polis trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Son dakika haber! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü
Son dakika haber! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü
Son dakika haber! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü
Son dakika haber! Tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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