Son dakika haber... Tır dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi
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Son dakika haber... Tır dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi

Bir son dakika haberine göre SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Son dakika haber... Tır dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi
21.08.2020 02:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 02:37

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

19 Ağustos günü yaşanan olayda kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi. Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi. Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları değerlendirilen kaçak göçmenler Atatürk Spor Salonu'na getirildi. Bazı göçmenler bu sırada kaçmaya da çalıştı.

Neredeyse havasız kalacak şekilde gelen göçmenlerin burada pandemi kurallarına uygun şekilde işlemleri yapıldı. Sağlık personeli tarafından kontrolleri gerçekleştirildi. İnsani olarak yapılması gerekenler yerine getirildi. 2 günü spor salonunda geçiren kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere gece 01.00 sıralarında Edirne Göç İdaresi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında çıkartılan 173 göçmen 10 otobüsle Edirne'ye gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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