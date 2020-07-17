Son dakika haber: Tır dorsesi boşaltım esnasında devrildi
Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, kum yüklü tır, kum boşalttığı esnada devrildi.
17.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:05
Adıyaman'da, kum yüklü tır, kum boşalttığı esnada devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Demir ve Çimentoçular Sitesinde kum boşaltımı yapan sürücüsü öğrenilemeyen 02 HZ 799 plakalı Ford marka tır, boşaltım yaptığı esnada tır dorsesi devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırda maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA