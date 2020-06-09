Son dakika haber: TİP Genel Başkanı Baş'tan erken seçim değerlendirmesi Açıklaması Son dakika haberleri: Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Bize göre Türkiye, erken seçim koşullarının fazlasıyla olgunlaştığı bir ülkedir.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Bize göre Türkiye, erken seçim koşullarının fazlasıyla olgunlaştığı bir ülkedir. Derhal bir erken seçim gerçekleştirilmelidir." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle Mecliste büyük bir skandala imza atıldığını savundu. Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuka, anayasaya, akla ve vicdana aykırı bir işlem olduğunu öne süren Baş, "Halk iradesinin temsil edilmesi gereken yer olan TBMM'nin iradesi, saray talimatıyla bir kez daha kırılmak istenmiştir. Bu nedenle biz bu konuyu herhangi bir şekilde hukuk tartışması içinde ele almayı gereksiz görüyoruz. Bu mesele, hukuk içerisinde tartışılmayacak kadar açık bir hukuksuzluk örneğidir." diye konuştu.

Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarıyla ilgili tartışmalara da değinen Baş, iktidarın, erken seçime gitmeyi rasyonel bir seçenek olarak görmediğini ama kaçınılmaz bir şey olarak Türkiye'nin böylesi bir yere sürüklendiğini gördüğü için birtakım hazırlıklar yaptığını savundu. Baş, iktidarın, seçim kanununu kendi işine gelir biçimde değiştirmek istediğini öne sürerek muhalefetin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Vatandaş ne zaman ihtiyaç duyuyorsa o zaman seçime gidilmesi gerektiğini ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Bize göre Türkiye, erken seçim koşullarının fazlasıyla olgunlaştığı bir ülkedir. Derhal bir erken seçim gerçekleştirilmelidir. Ama neden bugün bir erken seçim yapılmıyor? Bugün yapılacak erken seçimi, AK Parti-MHP bloku kaybedecek. Ne zaman yapacağız seçimi? Beyefendiler kazanabilecekleri koşulları oluşturup, kazanabilecekleri desteği sağlayacaklarını düşündükleri zaman önümüze bunu bir seçenek olarak getirecekler. Bu oyun bozulmalıdır. Madem seçim yasası, Siyasi Partiler Kanunu tartışması yaşanıyor, buyurun hodri meydan. Hemen erken seçime gidilmelidir. Erken seçim sonrasında oluşacak parlamento, iktidarın ihtiyacı olan değil, Türkiye'nin ihtiyacı olan düzenlemeleri yapmalıdır."

Kaynak: AA