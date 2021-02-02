Son dakika haber: TİP Genel Başkanı Baş'tan, Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere müdahaleye tepki Açıklaması
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Son dakika haber: TİP Genel Başkanı Baş'tan, Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere müdahaleye tepki Açıklaması

02.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:56
Son dakika haber: TİP Genel Başkanı Baş'tan, Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere müdahaleye tepki Açıklaması

Son dakika haber: Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere polis müdahalesine ilişkin, "Dün Türkiye tarihi açısından kapkara bir gün yaşadık.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere polis müdahalesine ilişkin, "Dün Türkiye tarihi açısından kapkara bir gün yaşadık. Bir utanç günü olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanında tereddütsüz biçimde yerlerini alacaklarını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere polis müdahalesine değinen Baş, "Dün Türkiye tarihi açısından kapkara bir gün yaşadık. Bir utanç günü olarak değerlendiriyoruz ve Türkiye tarihine geçmiş en karanlık, utanılacak, acı günlerden bir tanesini maalesef hep birlikte yaşadık." ifadesini kullandı.

Üniversitenin içerisinde ise 159 akademisyen ve öğrencinin gözaltına alındığını aktaran Baş, "İktidar, bütün olanaklarını devreye sokmuş durumda. Trol orduları, yandaş basın, tüm iktidar nimetleri hep bir ağızdan aynı şeyi anlatmaya devam ediyorlar. Bu haklı isyanı, direnişi terörize etmeye, bu süreci kendi baskıcı iktidarlarını kuvvetlendirmek, halkı yıldırmak, sindirmek için kullanmaya çalışıyorlar. Biz, herkesi öncelikle öğrenci kardeşlerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Her şeyden önce 'ne istiyor bu öğrenciler' sorusunu sormamız ve buna kulak vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını eleştiren Baş, "Melih Bulu'yu üniversitenin öğrencileri, akademisyenleri, çalışanları, temizlik işçileri, kantincisi, kedisi bile istemiyor. Bir tek kişi, sarayda oturan zat 'Melih Bulu burada rektör olacak' diyor ve onun istediğinin yaşama geçmesini kabul etmemizi bekliyorlar. Bu saldırıların temel nedeni budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu süreçte öğrenci arkadaşlarımızın bu haklı direnişini kıramayan, kendi seçmenlerinin, yandaşlarının bile öğrencileri haklı görmesine tahammül edemeyen iktidarın neredeyse sinir krizleri geçirdiğini söylememiz gerekiyor. Bu nedenle ne yapıyorlar? Daha önce yaptıklarını. Bildiğimiz bir filmi tekrar devreye sokuyorlar." diyen Baş, "Kabataş yalanı" gibi yeni yalanların devreye girdiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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