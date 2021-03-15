Son dakika haber | Tıp camiasını yasa boğan ölüm: Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Tıp camiasını yasa boğan ölüm: Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu hayatını kaybetti

15.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:32
Son dakika haber | Tıp camiasını yasa boğan ölüm: Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İZMİR (İHA) – Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi eski Dekanı ve emekli öğretim üyesi Kamil Kumanlıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) – Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi eski Dekanı ve emekli öğretim üyesi Kamil Kumanlıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kumanlıoğlu'nun cenazesi, doğum günü olan 17 Mart Çarşamba gününde Bilal Saygılı Camisi'nden kaldırılacak.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi eski Dekanı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, dün akşam evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak sosyal medya hesabından duyurdu. Öğretim hayatı boyunca binlerce öğrenci, onlarca asistan ve uzman yetiştirmesinin yanı sıra binlerce hastayı iyileştiren Kumanlıoğlu'nun ölümü tıp camiasını yasa boğdu.

Kamil Kumanlıoğlu kimdir?

64 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, 1980 yılında mezun olduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları ihtisası ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı'ndaki ikinci ihtisasının ardından 1988 yılında Nükleer Tıp Uzmanı unvanını aldı. Kumanlıoğlu, 1993 yılında "Doçent" ve 1999 yılında "Profesör" unvanlarının sahibi oldu. 2001-2001 yılları arasında Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Kumanlıoğlu, 2011-2014 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Kumanlıoğlu, 2018 yılında emekliliğe ayrılmıştı.

17 Mart 1957 yılında doğan Kamil Kumanlıoğlu'nun cenazesi, doğum günü olan 17 Mart Çarşamba günü öğle namazını müteakip Bilal Saygılı Camisi'nden kaldırılacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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