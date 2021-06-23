Son dakika haber | Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haber | Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaklaşık 1 ay önce oynadıkları tinerin patlaması neticesinde yaralanan 12 yaşındaki Berat Yaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaklaşık 1 ay önce oynadıkları tinerin patlaması neticesinde yaralanan 12 yaşındaki Berat Yaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sapanca ilçesinde 21 Mayıs tarihinde meydana gelmişti. İddiaya göre, 11 yaşındaki Y.Ö. ile 12 yaşındaki Berat Yaman'ın tinerle oynadığı esnada patlama meydana geldi. Bu esnada çocukların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı çocuklar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Y.Ö. taburcu edilirken, Berat Yaman ise Sakarya'dan, İstanbul Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. 12 yaşındaki Yaman, yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Berat Yaman, Sapanca Gazipaşa Mahallesi Kestanelik Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SAKARYA

Son dakika haber | Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber | Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber | Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber | Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber | Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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