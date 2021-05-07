Son dakika haber... Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı Tokat'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakıma alınan yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı.

Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı

TOKAT - Tokat'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakıma alınan yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak Beldesinde annesi ölen 4 tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 15-20 günlük olduğu tahmin edilen tilkiler veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kafeste koruma altına alınan yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı. Süt ve mama ile beslenen tilkilerin yeterli gelişimleri sağlandıktan sonra doğaya salınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ