Son dakika haber... Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı Tokat'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakıma alınan yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı.

Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı

TOKAT - Tokat'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakıma alınan yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak Beldesinde annesi ölen 4 tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 15-20 günlük olduğu tahmin edilen tilkiler veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kafeste koruma altına alınan yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı. Süt ve mama ile beslenen tilkilerin yeterli gelişimleri sağlandıktan sonra doğaya salınması bekleniyor.

Son dakika haber... Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı
Son dakika haber... Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı
Son dakika haber... Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı
Son dakika haber... Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:39:03. #1.16#

title