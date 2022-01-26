Son dakika haber | TİLKİ İLE YABAN DOMUZU VAN GÖLÜ SAHİLİNDE YİYECEK ARADI - Haberler
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Son dakika haber | TİLKİ İLE YABAN DOMUZU VAN GÖLÜ SAHİLİNDE YİYECEK ARADI

Son dakika gündem haberine göre VAN'daki kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatı da olumsuz etkiliyor.

VAN (DHA) - VAN'daki kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Van Gölü'nün Erciş ilçesi sahillerinde yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu çevredekiler tarafından görüntülendi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, yaşamı etkiliyor. Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla etkili olan soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Erciş sahiline inerek yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haber | TİLKİ İLE YABAN DOMUZU VAN GÖLÜ SAHİLİNDE YİYECEK ARADI

Son dakika haber | TİLKİ İLE YABAN DOMUZU VAN GÖLÜ SAHİLİNDE YİYECEK ARADI

Son dakika haber | TİLKİ İLE YABAN DOMUZU VAN GÖLÜ SAHİLİNDE YİYECEK ARADI

Son dakika haber | TİLKİ İLE YABAN DOMUZU VAN GÖLÜ SAHİLİNDE YİYECEK ARADI

Son dakika haber | TİLKİ İLE YABAN DOMUZU VAN GÖLÜ SAHİLİNDE YİYECEK ARADI

Son dakika haber | TİLKİ İLE YABAN DOMUZU VAN GÖLÜ SAHİLİNDE YİYECEK ARADI

Son dakika haber | TİLKİ İLE YABAN DOMUZU VAN GÖLÜ SAHİLİNDE YİYECEK ARADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Van Gölü, kar, Van, Güncel, Haber

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