Son dakika haber: TİKA, Tunus'taki bir hastaneye mobil hemodiyaliz ünitesi hibe etti
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Son dakika haber: TİKA, Tunus'taki bir hastaneye mobil hemodiyaliz ünitesi hibe etti

13.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:16
Son dakika haber: TİKA, Tunus'taki bir hastaneye mobil hemodiyaliz ünitesi hibe etti

Son dakika haber... Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'un Mednin kentindeki bir üniversite hastanesine mobil hemodiyaliz ünitesi hibe etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'un Mednin kentindeki bir üniversite hastanesine mobil hemodiyaliz ünitesi hibe etti.

TİKA Tunus Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mednin Habib Burgiba Üniversite Hastanesinin talebi doğrultusunda, bir hemodiyaliz makinası ve bir mini su arıtma istasyonundan oluşan mobil hemodiyaliz ünitesi hastane yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve diğer sebepler nedeniyle izole edilmesi gereken, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören böbrek yetmezliği hastalarının kentteki en büyük hastane olan Habib Burgiba Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakım servisi ile hemodiyaliz servisinin birbirine uzak olması nedeniyle sıkıntı çektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hemodiyaliz hizmeti sağlanamadığı için hastaların genellikle Sfakes, Tunus gibi büyük şehirlerdeki hastanelere nakledilmeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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