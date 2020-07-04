Son dakika haber! TİKA'dan Namibya'daki mülteci çocuklara destek Son dakika haberlerine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Namibya Osire Mülteci Kampı'nda yaşayan 1000 çocuk ilk defa oyun parkı ve spor malzemelerine kavuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Namibya Osire Mülteci Kampı'nda yaşayan 1000 çocuk ilk defa oyun parkı ve spor malzemelerine kavuştu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kamp koşullarındaki kısıtlı sosyal aktiviteler ve yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor şartlarda yaşayan çocuklar, Başkanlığın desteğiyle futbol, basketbol, voleybol ve netbol ekipmanları ile oyun parkına kavuştu.

Kamp yetkilisi Penda Iilonga, yaptığı açıklamada, 1000 çocuğun yaşadığı kampta, oyun oynanabilecek bir parkın önceden bulunmadığını belirterek, salgın sonrası alanın tamamen hizmete açılacağını ve spor faaliyetlerine de başlayacaklarını ifade etti. Iilonga, kendilerine verilen desteklerinden ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Windhoek Program Koordinatörü Özlem Güvenç de 20 Haziran'daki "Dünya Mülteciler Günü" kapsamında, bu parkın Türk çocuklarından, Namibya çocuklarına armağan edildiğini vurgulayarak, çocukların eğitim hayatlarına da katkı sağlayacak sosyal aktiviteler sayesinde daha sağlıklı bireyler olarak yetişecekleri için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA