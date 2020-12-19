Son dakika haber! TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek
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Son dakika haber! TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek

19.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:14
Son dakika haber! TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek

Bir son dakika haberine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da bir kreşe 50 çocuk kapasiteli 2 sınıflık ek bina inşa ederek ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da bir kreşe 50 çocuk kapasiteli 2 sınıflık ek bina inşa ederek ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından Moğolistan'ın Hövsgöl vilayeti Mörön şehrinde inşası tamamlanan ve çocuk yatağı, nevresim takımı, sıra, masa, sandalye, halı ile elbise dolapları gibi ekipmanlarla donatılan kreş binası törenle hizmete açıldı.

Hövsgöl Valisi Ganbold Lhagvasüren, projenin teslim törenindeki konuşmasında, TİKA tarafından 11. Kreş bünyesinde ek 2 sınıflı bina yapım çalışmasının başarıyla gerçekleştirildiğini, binanın hizmete açılabilmesi için ihtiyaç duyulan ekipmanlarla donatıldığını söyledi.

Çadır mahallelerinde yaşayan çocuklar için yapılan projenin önemini anlatan Lhagvasüren, yerel halk ile valilik adına Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Halihazırda 200 çocuğun okul öncesi eğitim aldığı 11. Kreş bünyesinde, öğretmenler ve çocukların Türk tarihi ve kültürü hakkında bilgi alabilmeleri ve Türkiye'yi yakından tanımaları amacıyla oluşturulan "Türkiye tanıtım köşesi" de bulunuyor.

Projeyle Moğolistan genelinde eğitim sektöründe karşılaşılan en büyük sorunlardan kreş kapasitesi probleminin çözülmesi, çocuklara uygun eğitim ortamının oluşturulması ve kırsal bölgelerde okul öncesi eğitim hizmetinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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