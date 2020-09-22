Son dakika haber | TİKA'dan Kırgızistan ve Ukraynalı uzmanlara eğitim
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Son dakika haber | TİKA'dan Kırgızistan ve Ukraynalı uzmanlara eğitim

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Kırgızistan Emniyet Mensuplarına yönelik olarak "Seçim Güvenliği Eğitimi" verildi.

Son dakika haber | TİKA'dan Kırgızistan ve Ukraynalı uzmanlara eğitim
22.09.2020 17:56 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:01

Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Kırgızistan Emniyet Mensuplarına yönelik olarak "Seçim Güvenliği Eğitimi" verildi.

Kırgızistan emniyet mensubu 14 polise yönelik olarak düzenlenen "Seçim Güvenliği Eğitimi" kapsamında, seçim kavramı ve evrensel seçim ilkeleri, yazılı ve sözlü propaganda, kitle psikolojisi, seçim günü ve sonrası genel emniyet tedbirleri, sandık alanı tedbirleri ve toplumsal olay (açık hava mitingi) yönetimi uygulamalarına ilişkin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Kırgızistanlı yetkililer, Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılacak seçimden dolayı bu eğitimin zamanlamasının yerinde olduğu ve Türk emniyet teşkilatının tecrübelerini kendileriyle paylaşmalarından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Ukraynalı uzmanlara yolsuzlukla mücadele eğitimi

TİKA ve Ukrayna Mali Denetim Akademisi koordinasyonunda Ukrayna'nın ilgili resmi kurumlarına yönelik "Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi" uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirildi.

TİKA'nın desteğiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) tarafından Ukrayna Mali Denetim Akademisi koordinasyonunda Ukrayna'nın ilgili resmi kurumlarına yönelik düzenlenen "Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi" kapsamında 24 Ukraynalı uzmana yolsuzlukla mücadele modelleri, yolsuzluğun siyasal, ekonomik ve sosyolojik nedenleri ve teorileri, kamu kurumlarında yolsuzluk türleri, edimin iflasına fesat, rüşvet, irtikap ve zimmet ve örnek operasyon dosyalarının incelenmesi gibi birçok konuda eğitim verilerek Türk Polis Teşkilatı'nın tecrübeleri paylaşıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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