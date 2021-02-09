Son dakika haber... TİKA'dan Ganalı polislere eğitim desteği

Edinilen son dakika haberine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Gana Emniyet Genel Müdürlüğünden 26 polise çevrim içi kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele eğitimi verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Gana Emniyet Genel Müdürlüğünden 26 polise çevrim içi kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele eğitimi verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik 2007'den bu yana kurum tarafından yürütülen "Uluslararası Polis Eğitim Programı" çerçevesinde ilk defa Gana Emniyet Mensubu 26 kursiyere meslek içi eğitim düzenlendi.

4 gün süren çevrim içi eğitimde, mevzuat, suç gelirleriyle mücadeleye giriş, kara para aklama suçlarıyla mücadele, suç gelirleri bilgi kaynakları, terörizmin finansmanı, alternatif para transfer sistemleriyle ilgili konularda bilgi paylaşımında bulunuldu.

"Bölgedeki güvenlik tehditleriyle mücadele önemli"

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, eğitimin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin Afrika ortaklık politikası bağlamında özellikle kalkınma ve kapasite inşası alanlarında Afrika ülkelerine verdiği büyük desteğin önemine işaret etti.

Özellikle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele şartlarında Gana kurumlarıyla video konferans yöntemiyle eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini vurgulayan Ulueren, "Güvenlik ve terörle mücadelede ülkemizin kapasitesini ve deneyimlerini Gana ile paylaşmaya hazırız." dedi.

Ulueren, Gine Körfezi'nde 23 Ocak'ta 15 Türk mürettebatın rehin alındığı deniz korsanı saldırısını anımsatarak, bölgedeki güvenlik tehditleriyle mücadelenin önemli olduğunun altını çizdi.

Son zamanlarda karmaşık yöntemlerin kullanıldığı kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda verilen eğitimin zamanında olduğuna işaret eden Ulueren, verilen eğitimin bu alanda Gana'yla ikili iş birliğinin geliştirilmesi açısından olumlu bir adım teşkil ettiğini söyledi.

Gana Göç İdaresi Başkanı Kwame Asuah Takyi de TİKA tarafından düzenlenen eğitimin çok faydalı olacağına inandıklarını belirterek, eğitimlerin devam etmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu