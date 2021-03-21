Son dakika haber: Ticaret Bakanlığının sözleşmeli gümrük muhafaza ve muayene memuru çalıştırmasına ilişkin esaslar belirlendi
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Son dakika haber: Ticaret Bakanlığının sözleşmeli gümrük muhafaza ve muayene memuru çalıştırmasına ilişkin esaslar belirlendi

21.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:27
Son dakika haber: Ticaret Bakanlığının sözleşmeli gümrük muhafaza ve muayene memuru çalıştırmasına ilişkin esaslar belirlendi

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığının gümrük muhafaza ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel alım esasları düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının gümrük muhafaza ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel alım esasları düzenlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığında söz konusu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, belirlenen hükümlere bağlı olmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı 70 ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 4 katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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