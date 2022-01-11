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Son dakika haber! Ticaret Bakanlığından "deterjan" düzenlemesi

Son dakika haber! Ticaret Bakanlığından
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, piyasaya arz edilen deterjanların ve bunlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere gerekli usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla yönetmelik kapsamındaki madde veya karışımları piyasaya arz eden imalatçılar, talep edildiği zaman Bakanlığa vermek üzere belirtilen bilgi ve dokümanları bulunduracak.

Deterjanların piyasa gözetimi ve denetimi Bakanlık tarafından, bu yönetmelik hükümleriyle birlikte 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde, 7223 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak.

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri

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