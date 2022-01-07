Son dakika haber: Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı

TİCARET Bakanlığı, İhracat Beklenti Endeksi'nin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 olduğunu açıkladı. 2022 yılı 1'inci çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 118,8 olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, 2022 yılı 1'inci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 oldu. İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2022 yılı 1'inci çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 10,7 puan artarak 118,8 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet