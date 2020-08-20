Son dakika haber... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş... Son dakika ekonomi haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA