Son dakika haber... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş...
Son dakika ekonomi haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz" dedi.
20.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:20
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA