Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler... Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak.
Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan