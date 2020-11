Son dakika... Bakan Pekcan, girişimci kadınlarla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi döneminde. Hem de en büyük ticaret ortaklarımızın pandemiden ekonomilerin en kötü etkilendiği bir dönemde 17.3 milyar dolar ihracat açıkladık" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan videokonferans yöntemiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri ortak toplantısına katılarak girişimci kadınlarla bir araya geldi. Kadınlara seslenen Bakan Pekcan, pandemi sürecinde sağlık ve ekonomi alanında Dünya'daki ülkeleri olumsuz yönde etkilendiklerini aktardı. Pekcan "Pandeminin başından itibaren Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığımızın koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığı olarak bu sürecin en az hasarla atlatılması, ticaretin en az zararla ve ihracatımızın kesintiye uğramaksızın devamı için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu sürecin sürdürülebilirliğini sağlamak için tedbirleri ele aldık ve bu süreçte gerçekten de başarılı projelere imza attık. Bunu da tüm devlet, millet, iş insanlarımızın özverisiyle el ele vererek gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

"EXİMBAK'IN DESTEKLERİNİ, KAPASİTESİNİ ARTTIRDIK"

Mayıs ayından itibaren sanal ticaret heyetlerini ve sanal ticaret fuarlarını devreye soktuklarını ifade eden Bakan Pekcan, "E -ticaret sitelerine üyelikte sanal fuarlarda sanal ticaret heyetlerin de bakanlığımızın desteklerini aktif olarak kullanmaya başladık. Yine bu süreçte Eximbak'ın desteklerini, kapasitesini arttırdık ve bu süreçte 4 milyar dolar civarında Eximbank'tan alınan kredilerin sürelerini uzattık. E- ticarete destek vermeye başladık. E- ticaret yapacak olan girişimcilerimize üç tane üst e-ticaret sitesine kadar ve site başına 8 bin liranın yüzde seksenini bakanlık olarak biz karşılıyoruz. 31 Aralık'a kadar. 31 Aralıktan sonra üç yıl süre ile yüzde altmış olarak bu destekleri vermeye devam edeceğiz. İhracatımızı tabana yaymak adına bakanlığımızın başlattığı birçok eğitim faaliyeti var. Devletimizin verdiği bu destekler, iş insanlarımızın her zamanki gibi azimli, özverili, dirayetli ve yaratıcı çalışmaları sayesinde Türkiye ekonomisi olarak pandemiye karşı direncimizi gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Ekim ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık. Hem de pandemi döneminde. Hem de en büyük ticaret ortaklarımızın pandemiden ekonomilerin en kötü etkilendiği bir dönemde 17.3 milyar dolar ihracat açıkladık. İhracatın ithalatı karşılama oranı ekim ayında yüzde 87.9, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95.3 olarak gerçekleşti. 10 aylık ihracatın, ithalatı karşılama oranı da yüzde 85.7 olarak gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI DA SON 6 AYDA ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine girdiklerini ve üçüncü çeyrek itibariyle ihracatın ikinci çeyreğe nazaran yüzde 34 oranında arttığını belirten Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ve Ekim dönemine baktığımız zaman 2019 yılı verilerine göre ihracatımızda yüzde 2.3 artış görüyoruz. Bunlar hep olumlu göstergeler ve Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran pandemiden nasıl ayrışarak yükseleceğini gösteren olumlu işaretler. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da son 6 ayda artmaya devam ediyor. Ekim ayında yüzde 0.6 artarak yüzde 74.9 seyisinde gerçekleştirildi. Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen dış ticaret beklenti anketlerimizde son çeyrek içinde çok olumlu mesajlar vermektedir ancak bir taraftan da Türkiye'yi küresel ekonomiden ve ticaretten tamamen de ayrıştıramayız. IMF verilerine göre küresele ekonomi 2020 yılında yüzde 4 onda 4 düşülecek. OECD verilerine göre de yüzde 4.5 küçülecek. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre Dünya Ticareti 2020 yılında yüzde 9 onda 2 küçülecek. Gene IMF verilerine göre 2020 yılında Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik olarak küçülmesi yüzde 7 civarında. Bütün bu negatif verilere, olumsuz etmenlere rağmen Türkiye ekonomisinin göstermiş olduğu direnç son derece önemlidir ve umuyoruz ki tüm iş insanlarımızın ve kadın girişimcilerimizin de gayretleri ile beraber, devlet, özel sektör işbirliği ile el ele vererek bu performansı sürdürüp, geliştirerek pandemi sürecinden en az zararla atlatan ülkelerden biri olacağız. Nitekim OECD'nin 16 Eylül'de yayınladığı raporda da OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin, Çin ve Kore'den sonra pandemiden en az küçülme ile atlatacak ülkelerden birisi olduğunu göstermektedir. Resmi verilere göre kadın işveren sayımız Temmuz ayı itibariyle 155 bine yükselmiş. Ancak OECD ortalamalarının çok gerisinde hatta Türkiye'deki kadınlarımızın iş gücüne katılma oranı Temmuz ayı itibariyle yüzde 34 oranında AB ve ABD bu yüzde 68'lerde yani 50'sindeyiz OECD'de yüzde 65. Burada el birliği ile yapacağımız stratejik çalışmalarla ve işbirliği ile bu oranı en kısa zamanda hem toplumsal refahımızın artması için hem refah seviyesi yüksek ülkeler arasında yer alabilmek için kadınların iş gücüne katılımını ve kadın girişimciliğini arttırmak ve OECD ortalamalarını yakalamak durumundayız."

"FİRMALARDAKİ İSTİHDAMIN YÜZDE 33'ÜNÜ KADINLAR OLUŞTURMAKTA"

Dış ticarette kadın girişimci oranının fazla olduğuna dikkat çeken Pekcan, "Gerçekleştirdiğimiz çalışma ve projelerde kadın girişimcilerimizin yeni çağa, dijitalleşmeye, küresel ekonomiye ve e- ticarete ayak uydurmasına öncelik vermesini değerlendiriyor ve çalışmalarımızda bunu da odak noktamıza alıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanmış olan kadın ve ticaret raporuna göre gelişmekte olan ülkelerde kadın çalışanlar uluslar arası ticarete olan şirketlerde, firmalardaki istihdamın yüzde 33'ünü kadınlar oluşturmakta ama uluslar arası ticaret yapmayan firmalarda yüzde 24'ünü oluşturmakta. Yani dışa açılan ihracat yapan firmalar daha çok kadın istihdamı yapmaktadır. Küresel tedarik zincirlerine katılan ihracat yapan firmalarda kadınların kayıtlı iş gücüne katılım oranı diğer firmalara nazaran yüzde elli daha yüksek. Bizde Ticaret Bakanlığı olarak bu bilinçle daha fazla kadınımızı girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak hedefi ile ilerliyoruz. Bakanlığımızın kadın girişimci ile ilgili son dönemde yapmış olduğu çalışmalardan bazıları ile ilgili size kısaca bilgi vermek istiyorum. Kadın girişimciliği ile çalışmalarımızı bakanlığımızda özel olarak tesis etmiş olduğumuz kadın ve genç girişimciliği ihracat daire başkanlığımız koordinasyonunda yürütüyoruz. Sadece bu alana yönelen özel ekibin koordinasyonunda bütün bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu dairemiz koordinasyonunda 2019 yılı sonu itibariyle export akademi programımızı başlattık. Bu projemiz ihracatçı olan ve potansiyel olarak ihracatçı olabilecek olan kadın ve genç girişimcilerimizle bir araya gelip eğitimler veriyor ve mentörlük desteği vermeye devam ediyorum. Kovid-19 pandemisi ile beraber online platforma taşıdık ve bütün kobilerimize açtık. Bu export akademi bünyesinde 2020 yılında 10 eğitime 3 binin üzerinde girişimci katıldı" dedi.

"İLLER BAZINDA TÜM KADIN GİRİŞİMCİLERE ULAŞIYORUZ"

Girişimcilik eğitimleri verdiklerinin altını çizen Pekcan "Bunun dışında TOBB ile beraber kadın girişimci network projemiz, iller bazında tüm kadın girişimcilere ulaşıyoruz ve ekim sonu itibariyle 35 ilimizde yapmış olduğumuz kadın girişimci network programımıza da 1200 kadın ve genç girişimcimiz ile bir araya geldik. Bu iki projemiz Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından uluslararası ticaret merkezinin dünyada iyi örnekler, iyi uygulamalar arasında seçilmiş olduğunu da memnuniyetle zile paylaşmak isterim.

Bu iki projemize ilaveten ulusal kadın ihracatçı network platformu ve melek yatırımcı network programını da girişimcilerimize sunmak için yazılım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada da kadın ve genç girişimcileri ihracatçı yapmak üzere çalışıyoruz. Burada bazı eğitim programları var bunları hala hazırda biz bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz. Bence iki ayrı mecrada toplamak yerine el birliği. Güç birliği ile aynı programları kullanabiliriz. Bir eksiği varsa yaptığımız programların burada da memnuniyetle görüş alabiliriz. Biz mart ayı itibariyle 5 martta Sanal Ticaret Akademi'sini devreye aldık. Sanal Ticaret Akademi'mizde 27 binin üzerinde kullanıcı var. Bunun yüzde 24'ü kadın. Burada biz girişimcilik eğitimleri veriyoruz. İç ve dış ticaret eğitimler veriyoruz ve sertifika da veriyoruz. Burada verdiğimiz eğitimlerin gerçekten akademik içerikleri çok yüksek. Her seviyede eğitim verebiliyoruz. Bir profesyonel yöneticiye de bir esnafa da bir kadın girişimciye de ev hanımına da alabileceği eğitimler ve değişik kademelerde sertifikalandırmalar da mevcut" diye konuştu.

"E-TİCARET AKADEMİSİNDE DE 42 BİN KULLANICIMIZ VAR BUNLARIN DA YÜZDE 34'Ü KADIN"

E-Ticaret akademisinde 42 bin kullanıcı olduğunu belirten Pekcan, "Diğer bir portalımız gene Ağustos ayında devreye aldığımız e-ticaret akademisi. Burası 'e-ticaret.gov.tr' Sanal ticaret akademimiz 'akademiticaret.gov.tr' adresinden girebiliyorsunuz. E-ticaret akademisinde de 42 bin kullanıcımız var bunların da yüzde 34'ü kadın. E-ticaret sitelerinin kurulmasından, e-ticaret ile ilgili her türlü bilgiye bu site üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca e-ticaret danışmanı portalımız da var. Burada da 27 bin kişi şu anda bu sistemi kullanmakta, danışmanlık hizmeti alıyor. Burada da yüzde 40 kadın girişimcimiz var. Gene Ağustos ayında devreye aldığımız ve bütün dünyadaki örneklerine kıyasla en gelişmiş ihracat destek portalını, kolay ihracat platformumuzu devreye aldık. Kolay ihracat platformumuzda bütün dünyadaki, BM'deki, Dünya Ticaret Örgütü'ndeki uluslar arası verileri ve Bakanlığımızın verilerini de bir araya getirdiğimiz 10 bin ayrı veri kaynağından 10 milyon satır veriyi analiz eden "akıllı ihracat robotu" ile "makine öğrenmesi" ile ihracatçılarımıza, potansiyel ihracatçılarımıza "dijital danışmanlık" hizmeti veriyoruz. Her bir firmamıza ve kişimize burada kendilerine özel öneriler sunabiliyoruz. Burada neler var? Pazar önerileri var, sahadan gelen bilgiler var ticaret müşavirlerimiz kanalı ile. Sizin ilgili ürününüzü hangi ülkeler ithalatçıdır, buralarda karşılaşacağımız zorluklar nelerdir, Türkiye ile Serbest ya da Özel Ticaret Anlaşması var mıdır, Türkiye'ye uygulanan ticari önlemler var mıdır, gümrük oranları nelerdir, bu ürünü başka hangi ülkelere pazarlayabilirsiniz? gibi ürüne özel, sektöre özel, firmaya özel bilgi ve öneriler geliştirdiğimiz bir dijital danışman hizmeti platformu. Şu an 66 bin kullanıcı tarafından erişim sağlanmış durumda bu platformu 2700 firma 5 bin 500 bireysel olmak üzere 8 bin 200 kayıtlı kullanıcı kullanıyor" dedi.

"KADIN KOOPERATİFLERİNİ ÖNCELİKLENDİREN BİR PROGRAM HAYATA GEÇİRDİK"

Kooperatiflerimizin ekipman, makine ve istihdam desteklerine yüzde 75'e kadar hibe desteği verdiklerini dile getiren Pekcan şunları söyledi:

"Bu sene yine devreye aldığımız bir diğer önemli projemiz ise kadın kooparatiflerine yönelik. KOOP-DES programı kapsamında kadın kooperatiflerini önceliklendiren bir program hayata geçirdik. Bu projemiz kapsamında ayağı yere basan, sürdürülebilir projeleri olan kadın kooperatiflerimizin ekipman, makine ve istihdam desteklerine yüzde 75'e kadar biz hibe desteği veriyoruz. Şu ana kadar 26 ilimizden 0 kooperatifimiz 95 projesini desteklemiş bulunuyoruz. Yeni projelere de açığız. Kadının girişimciliğe özendirilmesi için kooperatifleri de önemli bir araç olarak görüyoruz. Gerek el emekleri gerekse dijital yazılım programları kapsamında her türlü destekleri de vermeye hazırız. Gene bu sene kooperatif fuarı düzenledik. Kooperatif fuarımıza katılan kadın girişimcilerimize Ankara'da hem stand ücretleri almadık hem onların Ankara'da ikametgahlarını sağladık ve kadın kooperatiflerimizi, bu fuara katılan bütün kooperatiflerimizi perakende zincir mağazalarıyla, onların satın almalarıyla ve e-ticaret sitelerinin yöneticileri ile bir araya getirerek onların iş anlaşmaları yapmalarına katkı sağladık.

Devlet - özel sektör, millet işbirliği ile bu pandemi sürecinde Türkiye olarak küresel değer zincirlerinde ve küresel tedarik zincirlerinde konumuzu da güçlendirerek çıkacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. Kendi ulusal hedeflerimiz doğrultusunda ekonomik gelişim ve kalkınma sürecimize devam edeceğimize güvenimiz tam."

