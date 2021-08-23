Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo ile görüştü
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Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo ile görüştü

Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo ile görüştü
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile makamında bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile makamında bir araya geldi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bustillo ve beraberindeki heyet ile Türkiye-Uruguay ticari ilişkilerini ele aldıklarını belirterek "Görüşme sonrası Gümrük Konularında Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması'nı imzaladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo ile görüştü - Haberler Ekonomi
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