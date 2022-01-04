Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş: "Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş: "Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı.
MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş: "Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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