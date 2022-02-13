Bakan Muş: "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" - Haberler
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Bakan Muş: "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Muş:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

MUŞ (İHA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Mehmet Muş, Pazartesi, Muş, Ekonomi, Haberler

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