Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş: "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. - Haberler

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Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş: "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur.

AA, Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş:

Edinilen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Muş: "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur.

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş: "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır"

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Ticaret, İhracat, dolar, Muş, Ekonomi, Haberler

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