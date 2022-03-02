Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş: "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur.
AA, Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Edinilen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Muş: "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur.
MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş: "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır"
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi