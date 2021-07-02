Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en...
Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır".
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: " (İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı