Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en...

Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: '(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır".

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: " (İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanı Muş: 'İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Muş: "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Muş: 'Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi.'
Ticaret Bakanı Muş: "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Lütfü Türkkan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Mesut Özil Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en... - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:56:50. #1.16#

title