Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en...

Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır".