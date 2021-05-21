Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek."
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Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek."

Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.'
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
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Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek." - Haberler Ekonomi
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