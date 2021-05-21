Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek."
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır