Son dakika haber | Tiananmen Meydanı göstericilerine saldırı emrini reddeden general 86 yaşında öldü

Çin'in başkenti Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda 1989 yılında düzenlenen gösteriler sırasında, hükümetin eylemcilere müdahale emrine karşı gelen general Şü Çinşian öldü.

Apple Daily gazetesinin haberine göre, Tiananmen protestoları sırasında 38. Büyük Ordu'da görev yapan ve protestoyu bastırma emrine karşı gelen general Şü, 86 yaşında hayata veda etti ve dün toprağa verildi.

Şü itaatsizliğinden dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ardından Hebei eyaletine bağlı Şıciacuang şehrine sürgüne gönderilmişti.

Yetkililer tarafından kaldığı evde 24 saat gözetim altında tutulan ve 2016 yılında zatürre nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gören Şü, son günlerini evinde geçirmişti. Şü'nün ordunun emrine karşı gelmekten hiç pişman olmadığı öğrenilmişti.

Ölümünün duyulmasının ardından sosyal medyada dostları ve çok sayıda insan hakları savunucusu, Şü Çinşian hakkında paylaşımlarda bulundu ve generalin ailesine başsağlığı diledi.

Şü'yü saygıyla ananlar arasında dönemin Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Cao Zıyang'ın danışmanı ve aktivist Bao Tong da yer aldı. Generalin Pekin'deki Çinçıng hapishanesinden arkadaşı olan Bao, Twitter'da Şü'ye atfen bir şiir paylaştı.

Tiananmen Meydanı gösterilerine katılan öğrenci liderlerinden Wang Dan, Şü'yü "vicdan generali" olarak nitelendirdi. Şü'nün birçok askere örnek teşkil ettiğini ifade eden Dan, ordunun vazifesinin insanları öldürmek değil korumak olduğunu vurguladı.

Pekin'de 3 Haziran 1989 tarihinde meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında Çin ordusu, haftalardır meydanı işgal eden göstericilere ateş açmıştı.

Çin'in resmi kayıtları 319 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 binden fazla kişi yaralandığını açıklarken, sayının çok daha yüksek olabileceği sanılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere