Son dakika haber... THY uçak bakım hangarında yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... THY uçak bakım hangarında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre THY uçak bakım hangarında yangın çıktı THY, uçak bakım hangarında oksijen tüpü alev aldı Türk Hava Yolları'ın Atatürk Havalimanı'nda bulunan Bakım hangarında oksijen tüpü patladı.

THY uçak bakım hangarında yangın çıktı

THY, uçak bakım hangarında oksijen tüpü alev aldı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'ın Atatürk Havalimanı'nda bulunan Bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Patlama sonucu çalışanlar ve uçaklar zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın Atatürk Hava Limanı apronunda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Oksijen tüplerinin bulunduğu odada bir oksijen tüpünün hortumu alev aldı. Durumu farkeden çalışanlar Atatürk Havalimanı DHMİ İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde gelen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Fazla büyümeden söndürülen yangında yaralanan olmazken, uçaklarda zarar görmedi.

Son dakika haber... THY uçak bakım hangarında yangın çıktı
Son dakika haber... THY uçak bakım hangarında yangın çıktı
Son dakika haber... THY uçak bakım hangarında yangın çıktı
Son dakika haber... THY uçak bakım hangarında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz

Esenyurt'ta bir kadın evini ateşe verdi, 'Bırakın yansın' diyerek arkasına bakmadan gitti
Esenyurt'ta bir kadın evini ateşe verdi, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan gitti
Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Roland Garros Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... THY uçak bakım hangarında yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 20:08:47. #1.14#

title