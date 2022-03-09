Son dakika haber! THY TRANSFER YOLCULARINA İSTANBUL'DA KONAKLAMA HİZMETİNİ YENİDEN BAŞLATIYOR

TÜRK Hava Yolları (THY), uzun transfer gerçekleştiren yolcuları için dünyanın aktarma merkezi olan İstanbul'u ve eşsiz güzelliklerini ücretsiz keşfetme hizmeti sunduğu 'Stopover (duraklama) Konaklama' hizmetini yeniden başlatıyor.

İstanbul'u transfer merkezi olarak kullanan THY yolcuları için 2017 yılında başlatılan 'stopover konaklama' hizmetine, koronavirüs pandemisi sebebiyle ara verilmişti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, pandemi koşullarının tüm dünyada iyileşmeye başlamasıyla birlikte, yolcu deneyimini başka bir boyuta taşımak isteyen şirketin bu hizmete 2022 yılında kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

2022'DE 15 YENİ ÜLKE

"STOPOVER KONAKLAMA" NEDİR?

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Demirören Haber Ajansı / Güncel