Son Dakika | THY'NİN 2 UÇAĞINA BOMBA İHBARI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | THY'NİN 2 UÇAĞINA BOMBA İHBARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TÜRK Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı.

Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı
İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı
İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı

İstanbul DHA - TÜRK Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stutgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine uçaklar güvenli alana alındı. Uçaklarda inceleme yapılacağı öğrenildi.

Son Dakika | THY'NİN 2 UÇAĞINA BOMBA İHBARI
Son Dakika | THY'NİN 2 UÇAĞINA BOMBA İHBARI
Son Dakika | THY'NİN 2 UÇAĞINA BOMBA İHBARI
Son Dakika | THY'NİN 2 UÇAĞINA BOMBA İHBARI
Son Dakika | THY'NİN 2 UÇAĞINA BOMBA İHBARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Ali İhsan Yavuz Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | THY'NİN 2 UÇAĞINA BOMBA İHBARI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:09:13. #1.15#
title