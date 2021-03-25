Son Dakika | THY'NİN 2 UÇAĞINA BOMBA İHBARI

Son dakika gündem haberine göre TÜRK Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı.
Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı
İstanbul DHA - TÜRK Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı.
THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stutgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine uçaklar güvenli alana alındı. Uçaklarda inceleme yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı