Son dakika haber | THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi
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Son dakika haber | THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

13.10.2020 13:13 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:16
Son dakika haber | THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

Son dakika gündem haberi... Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün havacılığı derinden etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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