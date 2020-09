Son dakika haber: "The Edge" seyir terası ziyarete açıldı - NEW Son dakika gündem haberi: New York'taki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terası, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tekrar ziyarete açıldı.

