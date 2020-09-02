Son dakika haber: "The Edge" seyir terası ziyarete açıldı - NEW
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Son dakika haber: "The Edge" seyir terası ziyarete açıldı - NEW

Son dakika gündem haberi: New York'taki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terası, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tekrar ziyarete açıldı.

02.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:00

New York'taki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terası, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tekrar ziyarete açıldı.

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Son dakika haber: 'The Edge' seyir terası ziyarete açıldı - NEW

Kaynak: AA

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