Son dakika haber: "The Edge" seyir terası ziyarete açıldı - NEW
Son dakika gündem haberi: New York'taki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terası, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tekrar ziyarete açıldı.
02.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:00
New York'taki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terası, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tekrar ziyarete açıldı.
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Kaynak: AA