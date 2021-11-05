TGB üyeleri çuval ile ABD askerinin beresini Biden'a gönderecek - Haberler
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TGB üyeleri çuval ile ABD askerinin beresini Biden'a gönderecek

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel
TGB üyeleri çuval ile ABD askerinin beresini Biden'a gönderecek

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğu önünde açıklama yaparak, Amerikan askerinin kafasına geçirdikleri çuval ile düşürdüğü beresini ABD Başkanı Joe Biden'a yollayacaklarını söyledi.

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğu önünde açıklama yaparak, Amerikan askerinin kafasına geçirdikleri çuval ile düşürdüğü beresini ABD Başkanı Joe Biden'a yollayacaklarını söyledi.

TGB üyesi bir grup, 2 Kasım Salı günü Sarayburnu'nda demirleyen Amerikan donanmasına ait gemiden inen bir askerin başına çuval geçirmiş, bunu da sosyal medya üzerinden duyurmuştu. TGB üyeleri, saat 12.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Askerin başına geçirdikleri çuval ile askerin kaçarken düşürdüğünü iddia ettikleri bereyi ABD Başkanı Joe Biden'a iade etmek için toplandıklarını belirten grup adına basın açıklaması yapan TGB Genel Başkan Yardımcısı Naci Önenköprülü, "Geçtiğimiz günlerde 6'ncı Filo'ya ait bir askeri geminiz Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'da demirledi. İçinden çıkan mürettebatın rahatlığına bakıldığında " Türkiye'nin başka ülkelere benzemediğini, Türk gençliğinin cesaretini, önceki çuval deneyimlerinizi onlara anlatmamışsınız. Birilerinin onlara kim olduklarını ve kim olduğumuzu hatırlatması gerekiyordu." diye konuştu.

Açıklamanın ardından eylemi sona erdiren grup üyeleri, bere ve çuvalı, Biden'a ulaştırmaları için kargoyla Pentagon'a yollayacaklarını söyledi.


- İstanbul
TGB üyeleri çuval ile ABD askerinin beresini Biden'a gönderecek

TGB üyeleri çuval ile ABD askerinin beresini Biden'a gönderecek

TGB üyeleri çuval ile ABD askerinin beresini Biden'a gönderecek

TGB üyeleri çuval ile ABD askerinin beresini Biden'a gönderecek

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Son Dakika Haberleri
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