Son dakika haber | TFF: Stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-22 sezonu için statlara alınacak seyirciler hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-22 sezonu için statlara alınacak seyirciler hakkında açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir" denildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde; "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı