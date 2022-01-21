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Son dakika haber | TFF, Selahattin Beyazıt için taziye mesajı yayımladı

Son dakika haber | TFF, Selahattin Beyazıt için taziye mesajı yayımladı
AA / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, Beyazıt'ın vefatının derin bir üzüntü ile öğrenildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"Sarı-kırmızılı kulüpte 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Selahattin Beyazıt'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Selahattin Beyazıt, Galatasaray, Futbol, Spor, Haber

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