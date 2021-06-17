Son dakika haber | TFF'den yabancı futbolcu kuralı ile ilgili karar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | TFF'den yabancı futbolcu kuralı ile ilgili karar

Son dakika haber | TFF'den yabancı futbolcu kuralı ile ilgili karar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre 14 yabancıdan en fazla 8'i sahada olabilecek-28 kişilik kadrodan 14 ismin A Milli Futbol takımı için uygun olması gerekiyor.

-14 yabancıdan en fazla 8'i sahada olabilecek

-28 kişilik kadrodan 14 ismin A Milli Futbol takımı için uygun olması gerekiyor 

 

İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesi başlayacak 1'inci transfer ve tescil döneminin bugün başladığını duyurdu. İlk transfer dönemi 8 Eylül'de bitecek. 2'nci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022-8Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyleSüper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2.Lig'e düşecek)TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek,12 takım alt lige düşecek)14 YABANCI FUTBOLCUDAN 8'İ SAHADA OLACAK Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8'i aynı anda sahada yer alabilecek.Öte yandan TFF, Süper Lig kulüplerine kadrolarında en fazla en fazla 28 futbolcu bulundurma ve en az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunluğu da getirdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
Başarının sırrı bu karede! İtalyan futbolcular milli marşlarını haykırarak okudu
Başarının sırrı bu karede! İtalyan futbolcular milli marşlarını haykırarak okudu
Türkiye-Galler
Türkiye-Galler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Şeyma Subaşı Özge Özpirinçci
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | TFF'den yabancı futbolcu kuralı ile ilgili karar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:45:23. #1.16#

title