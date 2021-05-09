Son dakika haber... TFF'den Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1'inci Lig'de şampiyon olan Adana Demirspor ve lig ikincisi olarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'u tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1'inci Lig'de şampiyon olan Adana Demirspor ve lig ikincisi olarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'u tebrik etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF 1'inc Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından Adana Demirspor şampiyon, GZT Giresunspor ise lig ikincisi olarak sezonu tamamladı ve Süper Lig'e yükselme hakkını kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak şampiyon Adana Demirspor ve TFF 1. Lig ikincisi GZT Giresunspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı