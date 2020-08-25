Son dakika haber | TFF'den seyircili maç kararı
Son dakika gelişmesine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.
25.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:41
Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.
(İHA)
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Kaynak: İHA