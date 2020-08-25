Son dakika haber | TFF'den seyircili maç kararı Son dakika gelişmesine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi. (İHA) Kaynak: İHA