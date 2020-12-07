Son dakika haber... Test sonucu pozitif çıkan genç, sokakta polis çemberine alınıp karantinaya götürüldü
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Son dakika haber... Test sonucu pozitif çıkan genç, sokakta polis çemberine alınıp karantinaya götürüldü

07.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:39

Son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da sağlık görevlileri, koronavirüs testi pozitf çıkan Alpaslan Ç.'nin (18) sokakta olduğunu öğrenince polisten yardım istedi.

AKSARAY'da sağlık görevlileri, koronavirüs testi pozitf çıkan Alpaslan Ç.'nin (18) sokakta olduğunu öğrenince polisten yardım istedi. Polis ekipleri, sokakta buldukları gencin, çevresinde çember oluşturarak, kimseye yaklaşmasına izin vermedi.

Gelen ambulansla karantina sürecini geçireceği evine götürülen gence, 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Alpaslan Ç., koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine dün akşam hastaneye gidip test yaptırdı.Sağlık görevlileri gence, sonuç çıkana kadar evinde izole olmasını söyledi. Ancak Alpaslan Ç., bugün test sonucunu beklemeden gezmeye çıktı. Test sonucu pozitif çıktı. Sağlık görevlileri de Alpaslan Ç.'yi telefonla arayıp, bilgi verdi. Alpaslan Ç., dışarıda olduğunu söyleyince, durum polise bildirildi. Alpaslan Ç.'nin bulunduğu bölgeye giden polis, gencin çevresinde çember oluşturup, ambulans gelene kadar kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.Ambulansı bekleyen Alpaslan Ç., gazetecilerin "Neden sokağa çıktığınız?" sorusuna "Ben pozitif çıktığımı bilmiyordum. O yüzden çarşıya çıktım. Dün test vermiştim. Çarşıya geldiğimde beni doktor aradı ve testin pozitif çıktığımı söyledi. Ben de sağlık ekiplerinin gelmesini bekledim" dedi.Ambulansla karantina sürecini geçireceği evine götürülen Alpaslan Ç.'ye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.


Son dakika haber... Test sonucu pozitif çıkan genç, sokakta polis çemberine alınıp karantinaya götürüldü
Son dakika haber... Test sonucu pozitif çıkan genç, sokakta polis çemberine alınıp karantinaya götürüldü
Son dakika haber... Test sonucu pozitif çıkan genç, sokakta polis çemberine alınıp karantinaya götürüldü
Son dakika haber... Test sonucu pozitif çıkan genç, sokakta polis çemberine alınıp karantinaya götürüldü
Son dakika haber... Test sonucu pozitif çıkan genç, sokakta polis çemberine alınıp karantinaya götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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