Palandöken: "Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesinin ardından 900 yıllık Ahilik geleneğinin temsilcisi olan esnaf ve sanatkarlar adına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesinin ardından 900 yıllık Ahilik geleneğinin temsilcisi olan esnaf ve sanatkarlar adına açıklamalarda bulundu. Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli" dedi.

Yüzyıllardır süre gelen Ahilik geleneğinin temsilcisi esnaf ve sanatkara Ahilik yılında daha çok önem verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin ve tüm güzel meziyetlerin birleştiği Ahilik geleneğinin babası Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı olan bu yıl, 2021 Ahi Evran Yılı olarak kabul edildi ve UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Yüzyıllardır bu topraklarda Ahilik geleneğini sürdürürerek ekonominin ve toplumsal hayatın omurgası olan esnafımıza Ahilik yılında daha çok önem verilmeli" ifadelerine yer verdi.

"Esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli"

Palandöken, esnaf ve sanatkarların son bir yılı salgın sürecinin gölgesinde geçirdiğini vurgulayarak, "Yıllardır bayram seyran demeden ekmek teknesinin başında duran, devletine yük olmadan kendi yağında kavrulan esnafımız Ahilik geleneğinin de vermiş olduğu birlik ve beraberlik gücü sayesinde ayakta durmaya çalışıyor. Ancak son bir yılı pandemi gölgesinde geçiren ve hiç olmadığı kadar zor zamanlar yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı'nda daha çok desteklenmeli. Şimdi bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkmanın tam zamanı. Ahi Evran'ın 'kalbini, kapını, alnını açık tut' felsefesinin ışığında 13. yüzyıldan beri süregelen Ahilik geleneğimizin yüzyıllar boyunca bozulmadan devam etmesini diliyorum" ifadelerini aktardı.

"Ahilik Yılı'nda esnafımıza kayıpların karşılanacağı, hayırlı, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum"

Esnaf ve sanatkarların Ahilik yılında da var gücüyle çalışmayı beklediklerinin altını çizen Palandöken, "Birlik ve beraberliğin sembolü, sokağın ışığı, ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımız her yıl olduğu gibi, zor zamanlardan geçtiği bu yılda da aza kanaat edip çoğa şükrediyor. Ahiliğin aynası olan esnafımız kendi yemediğini başkasına yedirmemek için, komşusu açken tok yatmamak, yol bilmeyene kılavuz olmak, darda olana veresiyeyle el uzatmak için var gücüyle çalışmayı bekliyor. Ahilik Yılı'nda esnafımıza kayıpların karşılanacağı, hayırlı, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum" açıklamalarını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arife Yıldız Ünal