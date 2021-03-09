Bendevi Palandöken talebi: " işten çıkarma ve nakdi ücret desteği uzatılsın"
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Bendevi Palandöken talebi: " işten çıkarma ve nakdi ücret desteği uzatılsın"

09.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:36
Bendevi Palandöken talebi: 'işten çıkarma ve nakdi ücret desteği uzatılsın

Koronavirüsün yarattığı etkilerin sonucu olarak uygulanan iş yerlerinin kapatılmasından sonra işten çıkarma yasaklanmış ve iş yerlerine nakdi destek sağlanması kararı alınmıştı. TESK GEnel Başkanı Bendevi Palandöken alınan bu kararların 1 yıl süre ile uzatılması için talepte bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağının yıl sonuna kadar uzatılması talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasının olumlu olduğunu belirterek, "Bu karar, sevindirici fakat yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığı dönemde yetersiz." ifadesini kullandı.

Taleplerinin bu desteklerin artırılması ve yıl sonuna kadar uzatılması yönünde olduğunu aktaran Palandöken, "Esnafımız henüz bazı illerde bazı sektörler olarak yavaş yavaş açılmaya başladı. Esnafımızın kazancı tam anlamıyla eski seviyesine gelmedi, toparlanması en az 2-3 yıl sürecektir. Dolayısıyla bu desteklerin yıl sonuna kadar uzatılması, esnafımızın '2 ay sonra ne yapacağız' diye kara kara düşünmesinin önüne geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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