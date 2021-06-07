Son dakika haber... TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL, SİVİL POLİS ARACIYLA ÇARPIŞTI: 1 POLİS ŞEHİT OLDU, 1 ASTSUBAY ÖLDÜ

Son dakika haberler... ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazasında, ters şeritte seyreden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın (43) kullandığı otomobil, polis memuru Cihan Türkmenoğlu (47) yönetimindeki sivil polis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazasında, ters şeritte seyreden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın (43) kullandığı otomobil, polis memuru Cihan Türkmenoğlu (47) yönetimindeki sivil polis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, görev başındaki polis memuru Cihan Türkmenoğlu şehit olurken, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık da yaşamını yitirdi.

Feci kaza saat 23.45'te Çanakkale-İzmir Karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mesai arkadaşını eve bırakıp, 17 ACD 621 plakalı sivil polis aracıyla İzmir istikametine seyreden polis memuru Cihan Türkmenoğlu, ters şeride giren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık yönetimindeki 60 NU 575 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Polis memuru, tersten gelen aracı son anda fark edip fren yapsa da otomobilden kaçamadı. Feci kazada her iki sürücü araçta sıkıştı. Otomobil kaza sonrası alev alıp yanmaya başladı. Yakındaki bir akaryakıt istasyonundan koşarak gelen görevliler yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Akaryakıt istasyonunda bulunan bekçiler, kazayı görüp 155'e bilgi vererek, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi istedi.

Kazada araçlarda sıkışan sürücülere ilk müdahaleyi bekçiler ile akaryakıt istasyonundaki göreviler yaptı. Polis memuru Cihan Türkmenoğlu, 112 ambulansıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen polis memuru Cihan Türkmenoğlu şehit oldu. Ambulansa alınan otomobil sürücüsü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'a olay yerine gelen ambulansın içinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Işık, burada devam eden kalp masajına rağmen yaşamını yitirdi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı. Ardından hastaneye gelen Vali Aktaş ve Emniyet Müdürü Karaduman, polis memurun yakınlarına başsağlığı diledi. Hurdaya dönen kaza yerindeki araçlar, çekicilere yüklenerek kaldırıldı. İtfaiye görevlileri olay yerine saçılan araç parçaları ile yola dökülen yağları temizledikten sonra, yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı