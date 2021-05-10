Son dakika haber: Ters yönde seyreden motosikletle otomobilin çarptığı anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Ters yönde seyreden motosikletle otomobilin çarptığı anlar kamerada Yeşil ışık yandıktan sonra geçen otomobil sürücüsü tersten gelen motosiklete çarptı Fatih'te yeşil ışığın yanmasıyla hareket geçen otomobil, ters yönden gelen motosikletle çarpıştı.

Ters yönde seyreden motosikletle otomobilin çarptığı anlar kamerada

Yeşil ışık yandıktan sonra geçen otomobil sürücüsü tersten gelen motosiklete çarptı

İSTANBUL - Fatih'te yeşil ışığın yanmasıyla hareket geçen otomobil, ters yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 18.15 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi Haseki istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FGM 08 plakalı otomobil, yeşil ışık yandıktan sonra Haseki istikametine dönmek için harekete geçti. Bu sırada otomobil sürücüsü ters şeritten ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark etmeyerek çarptı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Otomobille motosikletlinin çarpıştığı anlar kamerada

Otomobilin tersten gelen motosiklete çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin sağa dönmek istediği anda ters yönden gelen motosiklet otomobile çarpıyor. Motosiklet üstünde bulunan sürücüde yere düşüyor. Etrafta bulunan kalabalık ise sürücüye yardım için seferber oluyor.

"Motosiklet tersten geldi, motosikletli dikkatsizdi yani"

Kazanın olduğunu gören bir vatandaş ise motosikletlinin ters yönden geldiğini söyledi. Vatandaş, "Tersten geliyordu öbür arkadaşta yeşil ışık yanınca o da geçti. O sıra motosiklet tersten geliyordu. Arabanın bir kabahati yok. Motor tersten geldi, motor dikkatsizdi yani. Çiçek falan bir şey vardı ama herhalde kuryeydi. Dikkatsiz şekilde tersten geldi. Öbür arkadaşta yeşil ışık yanınca hareket etti. Çokta hızlı vurmadı yani. Çokta hızlı, abartılı bir şekilde olmadı yani" şeklinde konuştu.

Kazada bacağı kırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS