Son dakika haber | Terörün temizlendiği bölgede Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin finali yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Terörün temizlendiği bölgede Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin finali yapıldı

09.10.2020 23:22 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:27
Son dakika haber | Terörün temizlendiği bölgede Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin finali yapıldı

Son dakika haberi: Siirt'te 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılan "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" sona erdi.

Siirt'te 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılan "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin finali, bir zamanlar terörle anılan Siirt'in Eruh ilçesinde yapıldı. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, en güzel tanıtımın sinema ile görsel sanatla yapılabileceğini dile getirerek, eserlerini oluşturmada emek harcayan herkese teşekkür etti. Demircan, "Filmleriniz ile festivale katılımınız baştan sona bir var olma ve var etme iradesidir. Ödül alan almayan bütün filmleri, o filme emek verenleri ortaya koyduğunuz eserleri alkışlayanları, umudunu sizde yetiştirenleri var olma iradenizi destekleyenleri, bize değer katan eserleriniz çevresinde bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Doğa, inanç ve kültür kenti Siirt'te böyle anlamlı bir festivale ev sahipliği yapmaktan ve kapanış programının kadim ilçe Eruh'ta yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ise, geçmişte Siirt'te yapılan birçok film çalışmasının bu şehrin topraklarında filizlenmiş birer tomurcuk olduğunu, akademik çalışmaların ve film festivallerinin kültürünü geliştirmek için katkısının çok değerli olduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bütün Siirtli çocuklarımıza, gençlerimize çok önemli vizyonlar kazandıracaktır. Burada sayın bakan yardımcımız da ifade ettiler, bu Siirt'in temsil ettiği, Siirt'in ürettiği değerleri çocuklarımızı sinemaya taşıyacaktır, bunlara vesile olacaktır. Bugün bütün Türkiye'yi Siirt'i görmeye, Siirt'i gezmeye, Siirt'in değerleriyle buluşmaya davet ediyorum. Ben bu festivalin düzenlenmesinde, 3'sünü düzenlemekteyiz, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya yurt içinden 240, yurt dışından 70 film katıldı. Bütün katılımcılara, bütün sanatçılara, yapımcılara, yönetmenlere, senaristlere, oyunculara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören ilk üçe girenlere plaket verilmesiyle sona erdi.

(Selami Deniz/İHA)

Son dakika haber | Terörün temizlendiği bölgede Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin finali yapıldı
Son dakika haber | Terörün temizlendiği bölgede Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin finali yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Erkan Kandemir Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Seda Sayan Ata Demirer Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Fırat Aydınus Manuel Fernandes Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Terörün temizlendiği bölgede Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin finali yapıldı - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 23:27:15. #1.15#
title