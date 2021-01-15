Diyarbakır'a yatırımda tüm zamanların rekoru kırıldı
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Diyarbakır'a yatırımda tüm zamanların rekoru kırıldı

15.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:46
Diyarbakır'a yatırımda tüm zamanların rekoru kırıldı

Yatırım teşvik belgelerinde tüm zamanların rekorunu kıran Diyarbakır'da yatırımcıların taahhüdüyle 15 bin 770 yeni istihdam alanı oluşturuldu.

Yatırım teşvik belgelerinde tüm zamanların rekorunu kıran Diyarbakır'da yatırımcıların taahhüdüyle 15 bin 770 yeni istihdam alanı oluşturuldu. Sağlanan huzur ortamının etkisiyle 1.81 milyar sabit yatırım çeken şehirde 6 bin 550 yeni iş yeri kuruldu.

Terörle mücadelede elde edilen başarıyla huzura kavuşan Diyarbakır'a yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından şehirdeki yatırım verilerini kamuoyu ile paylaştı. Vali Karaloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Daha iyisi için çalışıyoruz, zorlu salgın sürecine rağmen Diyarbakır'ımızda 2020 Ocak-Kasım döneminde 241 yatırım teşvik belgesi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 1.81 milyar lir sabit yatırım ve 15 bin 570 yeni istihdamla hedeflerimize daha da yaklaşıyoruz."

KAPANAN BİR ŞİRKETE KARŞILIK 9 ŞİRKET AÇILDI

Yeni açılan iş yeri sayısının kapanan iş yerlerine göre esnaflarda yüzde 400, şirketlerde yüzde 900'e varan oranlarda fazla olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "2020 yılı içerisinde Diyarbakır'ımızda bin 28 iş yeri, 229 şirket kapanırken, 4 bin 556 yeni iş yeri ve bin 994 yeni şirket açıldı" dedi.

Vali Karaloğlu, kamu, belediye, ticaret ve sanayi odaları, yatırımcı ve girişimcilerin ortak akılla oluşturduğu enerjiyle Diyarbakır'ı yatırım ve istihdamda Türkiye'nin lokomotiflerinden biri yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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