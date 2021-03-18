Son dakika haberi | Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi
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Son dakika haberi | Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

18.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:56
Son dakika haberi | Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 odalı sığınak ile yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 odalı sığınak ile yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.

"Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-21" adı verilen operasyonda, Sarıkonak köyü kırsalında tespit edilen 9 odalı sığınakta, 10 metre elektrik kablosu, 12 voltluk akü, 120 milimetre içi boş havan mühimmatı, 81 milimetre içi boş havan mühimmatı, televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde, çok miktarda kişisel temizlik ve hijyen malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler imha edildi.

Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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