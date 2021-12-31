Son dakika haber! Teröristlere finans sağlayan 6 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Teröristlere finans sağlayan 6 kişi yakalandı

Son dakika haber! Teröristlere finans sağlayan 6 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Çatışma bölgesindeki teröristlere finans sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik Batman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

BATMAN (İHA) - Çatışma bölgesindeki teröristlere finans sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik Batman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında, Batman merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine, deşifre edilmesine ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik para toplayarak çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Batman merkezli 4 farklı ilde operasyon düzenlendi. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Batman Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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