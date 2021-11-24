Son dakika haber! Teröristler kaçırmasaydı öğretmen olacaktı

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 814'üncü gününe girdi. Yüreği yanık anne Türkan Mutlu, "Ceylan burada olsaydı, bugün öğretmendi, küçücük çocuklara eğitim verecekti" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 814'üncü gününde de devam ediyor. 8 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, bir buruk öğretmenler günü daha yaşadığını söyledi. Mutlu, "Yarın öğretmenler günü, ben 8 yıldır bu acıyı yaşıyorum. Allah bizim hakkımızı bırakmasın, HDP benim Ceylanımın elinden kalemi aldı, öğretmenlik, yaşama, özgürlük hakkını elinden aldı. Bütün dünyaya sesleniyorum, artık bu annelerin sesini duyup görsünler, bizim çocuklarımızı bize versinler. Ceylan burada olsaydı, bugün öğretmendi, küçücük çocuklara eğitim verecekti, vatanına, devletine ve ailesine hayırlı bir öğretmen olacaktı. Allah bizim hakkımızı bırakmasın. Yılda 3 gün, Ceylanın doğum günü, öğretmenler günü ve anneler gününde dünya bana dar oluyor. Ben Ceylanımı istiyorum, ona hasret kalmış ve çok özlemişim, Allah bizim hakkımızı bırakmasın, kızımı getirsinler" dedi. - DİYARBAKIR

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