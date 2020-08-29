Son dakika haber... Terörden temizlenen dağlar,yamaç paraşütüyle renklendi Son dakika haberi: Bingöl'ün 2 bin 500 rakımlı Şerafettin dağları terörden temizlenince, yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu.

Bingöl'ün 2 bin 500 rakımlı Şerafettin dağları terörden temizlenince, yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu. Bölgeye gelen 20 kişilik grup, görsel şölen sunan yamaç paraşütünü gerçekleştirdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle de gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Bingöl Üniversitesi ve TÜGVA Bingöl İl Temsilciliği iş birliğinde başta Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Siirt'ten gelen 20 kişilik yamaç paraşüt tutkunları, Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünde buluştu. 2500 rakımlı Şerafettin dağlara daha önce terör örgütleri nedeniyle kimse çıkamazken, Mehmetçiğin bölgede yaptığı başarılı operasyonları sonucu temizlendi.Grupta burada yamaç paraşütü yaparak gökyüzünde unutulmaz anlar yaşadı. Mardin ekibinin hocalarından Hüseyin Yıldız, 2500 rakımdan indiği sırada 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Bingöl'ün coğrafyasının bu spora elverişli olduğunu söyleyen pilot Hüseyin Yıldız, "Bingöl'ün Şerafettin dağlarında uçuşumuzu yaptık. Mardin'den, Siirt'ten, Diyarbakır'dan gelen pilotlarımızla beraber. Bir şenlik havası oluşturmak istedik. Bu bölgede ilk defa uçuyoruz. Gerçekten aşık olunacak bir coğrafyası var. 200 kilometrekarelik bir alan var. Özellikle yamaç paraşütçülerinin gözdesi olabilecek bir bölge. Fay üçgeninde gerçekten Türkiye rekoru çıkarılabilecek güzel bir mekan. Burayı bize kazandırdıkları için bölge pilotlarına teşekkür ederiz" dedi.

"DEVLETİMİZ HUZUR VE GÜVENİ SAĞLADI"

Terörden temizlenen dağlara artık insanların rahat bir şekilde çıkacağını söyleyen TÜGVA İl Başkanı Muhammed Arpacık ise "Bu etkinliği düzenlememizdeki amaç Bingöl'ün Şerafettin dağlarında, dağların güvensiz olduğu algısı, terör örgütünün buralarda geçmişteki yoğunluğu vardı. Hamdolsun devletimizin sağlamış olduğu huzur ve güven ortamıyla birlikte artık rahatlıkla insanlarımız dağlara, yaylalara çıkıp kamp kurabilir, sportif faaliyetler yapabilir. Bugün burada bölgeden gelen yamaç paraşütçüleri uçuş yaptı ve iki gün sürecek" şeklinde konuştu.

"UÇUŞ YAPMAK İSTEYEN HERKES BURAYA GELMELİ DİYORUM"

Yamaç paraşütçülerinden Sümeyye Sadınoğlu'da, "Mardin'den geliyorum. Küçük yaştan beri yamaç paraşütlerine ilgi duyuyorum. Mardin'den kayıt oldum, eğitimler aldım ve artık profesyonel olarak uçuş yapıyorum. Bugün de Bingöl semalarında uçtuk her şey çok güzeldi. Alan çok güzel. Buranın coğrafyası çok güzel, uçmaya çok müsait koşullar da gayet uygun. Uçuş yapmak isteyen herkes buraya gelmeli diyorum"ifadelerini kullandı.

(Muhammet Ali Çiftçi - Sinan Atan/İHA)

Kaynak: İHA